Golovin-Juventus, contatto ufficiale. Nei prossimi giorni l’offerta dei bianconeri per il centrocampista del Cska Mosca. La distanza tra domanda ed offerta, si chiude a 20 milioni di euro?

Tra martedì e mercoledì la Juventus presenterà un’offerta al Cska Mosca per Aleksandr Golovin. La Juventus è ben intenzionata a trattare con il CSKA per il talento di casa che debutterà tra pochi giorni nel Mondiale in Russia. Il centrocampista classe ’96 lanciato in Nazionale da Fabio Capello è un serio obiettivo per la mediana bianconera che vorrebbero chiudere l’affare prima dell’inizio del Mondiale onde evitare un’esplosione mediatica attorno al profilo del 22enne nativo di Kaltan. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra domani e dopodomani la Juve presenterà un’offerta attraverso gli intermediari che possa soddisfare le richieste del club russo. La distanza tra domanda ed offerta non è insormontabile, c’è grossa fiducia sulla chiusura dell’affare.

Il centrocampista Golovin potrebbe essere un serio rinforzo della Juventus per la prossima stagione. I bianconeri hanno anticipato la concorrenza di Chelsea, Arsenal e Monaco: i bianconeri presenteranno nei prossimi giorni un’offerta di 18 milioni di euro al Cska, i russi ne vogliono 25. C’è molta fiducia sul fatto che ci si possa trovare a metà strada, attraverso i 20 milioni complessivi più l’ausilio dei bonus. La Juve stringe e vuole avere il sì di Golovin entro le prossime 48 ore, prima di una definitiva esplosione al Mondiale che farebbe lievitare esponenzialmente il prezzo del cartellino.