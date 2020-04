Gonzalo Rodriguez: «Via dalla Fiorentina per colpa di una persona»

Il difensore argentino Gonzalo Rodriguez ha svelato il motivo per è stato costretto a lasciare la Fiorentina nel 2017

«C’è stato un problema con una persona della società, non volevo stare lì e per cambiare un po’ ho preso questa scelta. Mi è dispiaciuto che tanti giocatori sono andati via, ma non voglio entrare in dettagli», ha dichiarato il difensore ai microfoni di firenzeviola.it.