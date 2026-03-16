Goretti a Dazn: «La Fiorentina deve riuscire a centrare un obiettivo importante, Kean vuole esserci. Sul futuro…»

Il dirigente della Fiorentina, Roberto Goretti, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro la Cremonese

Intervenuto nel corso del prepartita di Cremonese Fiorentina, il dirigente dei toscani, Roberto Goretti, ha presentato così il match del 29° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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SENSAZIONI? – «Partita importante, come tutte fino al 24 maggio. la Fiorentina deve riuscire a centrare un obiettivo molto importante».

SU SOLOMON E KEAN – «Solomon sta finendo il percorso riabilitativo, lo riavremo dopo la sosta. Kean? Decide il mister: ha avuto mesi complicati, si sono sovrapposti due infortuni. Ha lavorato tanto, facendo doppie sedute tutti i giorni dopo Udine. Vuole esserci e aiutare i compagni, deciderà il mister».

SE STIAMO LAVORANDO PER GIUGNO O PER UN PERIODO PIU’ LUNGO? – «Il presidente Commisso è molto presente, Paratici e Ferrari lavorano fianco a fianco e con molto entusiasmo. La Fiorentina, nei mesi di novembre e dicembre, ha deciso di intraprendere un percorso su quello che sarà il modello per il futuro ma guardando sempre anche all’oggi. Dobbiamo salvare questa stagione e lavorare per quella che sarà la Fiorentina del domani».