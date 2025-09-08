Gosens rivela: «Mi ha cercato questa squadra in estate, ma alla fine ho scelto la Fiorentina per questo motivo» - Calcio News 24

Gosens si racconta: «Fiorentina, qui mi sento importante. Ora voglio ripagare la fiducia»

Robin Gosens è uno dei punti fermi della nuova stagione della Fiorentina e, in un’intervista concessa al Corriere Fiorentino, ha fatto il punto sul momento personale e collettivo in maglia viola. L’esterno tedesco, arrivato con grandi aspettative, ha parlato dell’importanza della continuità all’interno del gruppo e degli obiettivi ambiziosi fissati dallo spogliatoio.

«Abbiamo mantenuto gran parte della rosa della scorsa stagione, e questo è un vantaggio enorme – ha spiegato Gosens –. Conosciamo già i nostri pregi e difetti, non solo sul campo ma anche come persone. Questo ci aiuta a lavorare meglio e più in fretta. È un po’ quello che succedeva ai miei tempi all’Atalanta: iniziavamo ogni anno con un’identità chiara, e i risultati si vedevano».

Il tedesco si è detto convinto delle potenzialità della squadra: «Abbiamo le qualità per stare in alto anche in questo campionato, ma ora arriva la sfida più dura: confermarsi. L’anno scorso abbiamo chiuso con 65 punti, e ci siamo promessi di fare meglio. La Champions League sarebbe il massimo, ma non deve diventare un’ossessione. Per rendere al meglio dobbiamo essere liberi mentalmente».

Gosens e il retroscena con l’Atalanta: «Ma la Fiorentina ha chiuso la porta»

Tra i temi toccati da Gosens, anche un retroscena di calciomercato che lo ha visto vicino a un ritorno all’Atalanta. «Sì, l’interesse era reale. Mi hanno contattato e mi hanno fatto sapere che erano interessati. Non lo nego, ci ho pensato. Firenze per me è casa, ma anche Bergamo lo è. Ho vissuto anni bellissimi lì, soprattutto durante un periodo difficile come quello del Covid. È un legame che va oltre il calcio».

Nonostante la tentazione, Gosens ha lasciato che fossero i club a decidere. «Ho detto fin da subito che avrei lasciato carta bianca. E quando la Fiorentina mi ha detto che non c’era alcuna possibilità di cessione, ne sono stato felice. Resto in una società che ha creduto in me, e voglio solo ripagare questa fiducia. Mi sento importante qui, e questo conta tantissimo».

Gosens, simbolo della nuova Fiorentina

Con grinta, esperienza internazionale e grande spirito di squadra, Gosens si conferma un punto di riferimento nella Fiorentina. La sua leadership, dentro e fuori dal campo, sarà fondamentale per una stagione ambiziosa in maglia viola.