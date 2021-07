Gosens: «Eliminazione? Fa ancora molto male. Il match contro il Portogallo lo racconterò ai nipoti»

Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sport 1 dell’eliminazione della Germania da Euro2020: le sue parole

ELIMINAZIONE – «Non ho ancora superato la delusione. Fa ancora molto male. Ci vorranno giorni, se non settimane. Lascia molta amarezza uscire agli ottavi quando speravi di andare molto più avanti. Non ho pianto, ma ho trattenuto le lacrime. È stato un grande evento per me, un sogno d’infanzia che si è avverato. Speravo in un addio migliore per Low perché gli devo tanto, dato che mi ha permesso di diventare un giocatore della nazionale».

PORTOGALLO – «È stato il momento più importante della mia carriera. Ho giocato partite importanti, ma non per la Germania, contro avversari così forti e di fronte a un pubblico così importante. È stata veramente la serata perfetta, non avrei potuto desiderare di meglio. Lo ricorderò per sempre e lo racconterò ai miei figli e ai miei nipoti»