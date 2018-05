Gosens sfida il Milan: «L’Atalanta può battere chiunque»

Le parole di Robin Gosens, laterale dell’Atalanta, in vista della sfida con il Milan, in programma domani 13 maggio alle 18

Dopo il buon pareggio per 1-1 all’Olimpico contro la Lazio, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pronta a sfidare il Milan, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per l’accesso alla prossima Europa League. Della partita ha parlato il laterale dei nerazzurri, Robin Gosens.

Queste le sue parole al canale ufficiale del club bergamasco: «Con la Lazio abbiamo giocato una grande partita e il risultato di 1-1 non è male. Siamo stati bravi, siamo soddisfatti. ora dobbiamo recuperare e da domani la testa dev’essere subito alla sfida con il Milan. Abbiamo ancora due gare importantissime, ma se giochiamo come contro i biancocelesti, possiamo battere chiunque».