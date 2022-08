Guardiola: «A Bernardo Silva piace il Barcellona, ma difficile rimpiazzarlo»

L’allenatore del Manchester City Guardiola ha parlato del possibile passaggio di Bernardo Silva al Barcellona

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, al termine dell’amichevole contro il Barcellona ha parlato dell’interesse proprio dei blaugrana per Bernardo Silva.

LE PAROLE – «Non sono nessuno per dire a Xavi di dimenticare Bernardo Silva ma è un nostro giocatore e vogliamo che rimanga con noi perché è molto importante. Non voglio che se ne vada perché è un giocatore enorme. È uno dei migliori che ho avuto, come uomo e come giocatore. Ma se dovesse arrivare un’offerta… Mancano sette giorni alla fine del mercato ed eventualmente dovremmo rimpiazzarlo, ma non è facile. Detto questo, a Bernardo piace molto il Barcellona».