Guardiola, l’agente: «Futuro? Sta bene al Manchester ma nel calcio…»

Guardiola, le parole del tecnico del Manchester City in vista del futuro dell’allenatore per la prossima stagione

Si parla e molto del futuro di Pep Guardiola nella prossima stagione. A fare chiarezza ci ha pensato il suo agente Josep Maria Orobitg che ha così parlato ai microfoni di spox.com.

«Nel calcio nulla è certo. Ho parlato con Pep lo scorso mercoledì, e tutto è come prima: sta bene al Manchester City e anche nella città di Manchester. Ha un contratto fino al 30 giugno 2021. Nessuno, se non la stampa, mi ha contattato per chiedermi informazioni su Guardiola».