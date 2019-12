Dopo il pareggio amaro contro il Newcastle, il Manchester City al turno infrasettimanale dove affronterà il Burnley

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Burnley, facendo il punto sulle possibilità scudetto dei Citizen.

«I ragazzi ci credono e questo è buono ma adesso bisogna battere il Burnley. Nella situazione in cui ci troviamo dobbiamo solo pensare a vincere le partite. Dobbiamo giocare bene come abbiamo fatto come contro il Newcastle»