Guardiola: «Dopo il City mi prenderò una pausa, è già deciso: una stagione ti toglie anni, specie se va male»

Pep Guardiola ha deciso: dopo il Manchester City il tecnico spagnolo si prenderà un lungo periodo di pausa: le sue parole a GQ

Il rumore di chi aspetta il suo fallimento è una costante a cui Pep Guardiola è ormai abituato. Dopo il terzo posto del Manchester City nella stagione 2024-25, il tecnico catalano è determinato a rilanciare la sua squadra e tornare a dominare in Premier League. Ma c’è una certezza che spicca nel suo futuro: dopo questa esperienza, si prenderà una pausa dal calcio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in un’intervista a GQ Spagna, Guardiola ha spiegato: «È già deciso, è più che deciso». Non sa ancora quanto durerà questo stop – un anno, cinque o anche di più – ma sa di aver bisogno di tempo per prendersi cura di sé stesso e del proprio corpo.

Il lavoro di allenatore è una vera e propria sfida a tempo pieno: «Una stagione calcistica ti toglie diversi anni di vita, soprattutto se va male», ha confessato. La pressione è enorme, e il segreto sta nel trovare stabilità e prendersi delle pause necessarie. Dopo l’esperienza con il Barcellona, Guardiola aveva già fatto un break mentale, prendendosi un anno di pausa a New York prima di ripartire con Bayern Monaco e poi con il City. Ora, ha bisogno anche di una pausa fisica, temendo che la sua età biologica sia più alta di quella anagrafica.

Non è una resa, però. Pep ha ancora due anni di contratto con il Manchester City e non ha fissato la data esatta del suo addio. Prima c’è una sfida da vincere: riportare al vertice quella macchina vincente che ha conquistato 6 Premier in 7 anni, ma che nell’ultima stagione ha incontrato difficoltà.

Guardiola non nasconde che la critica, anche quella aspra, è stata una spinta a non arrendersi: «Non puoi vincere sempre, ma devi dare tutto». I paragoni con leggende come Michael Jordan e Tiger Woods gli ricordano che il successo arriva con il tempo e con l’impegno costante.

Il suo obiettivo è chiaro: ricostruire il City e tornare a farlo diventare una squadra leggenda, proprio come quando molti dubitavano di lui nel calcio inglese. E, poi, finalmente, quella meritata pausa.