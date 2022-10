Guardiola: «Il mio futuro? City perfetto anche senza di me». Le parole del tecnico catalano

Pep Guardiola ha parlato a Sky Sports alla vigilia del derby tra il suo City e lo United.

Le dichiarazioni: «Il mio primo pensiero ora è battere il Manchester United, poi preparare la prossima partita di Champions League. Davvero, non penso a cosa accadrà tra una settimana, un mese o l’anno prossimo. Questo è il mio lavoro e col club decidiamo come comportarci. Il mio futuro? Se rimarrò, sarà perfetto. Se non rimarrò, il club sarà ugualmente perfetto. So quanto la società sia forte e quanto siano bravi nel pianificare».