Guardiola: “Il VAR? Non cerco scuse. Eliminati dagli errori” – VIDEO

Il manager del Manchester City Pep Guardiola è intervenuto al termine del match perso contro il Lione. Ecco le sue dichiarazioni:

«VAR? Non voglio parlare di queste cose, sembra come se stessi cercando delle scuse. Tanto siamo fuori. Avevo la sensazione che fossimo pronti. Abbiamo fatto molto bene, ma non è stato sufficiente. Abbiamo fatto degli errori in area di rigore nei momenti chiave, per questo siamo stati eliminati».