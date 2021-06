Guardiola Manager of the Season: la decisione della Premier League

Si attendeva solo l’ufficialità per una decisione scontata: Pep Guardiola è stato nominato Manager of the Season in Premier League

Una Premier League dominata soprattutto da gennaio in poi e la vittoria con 12 punti di distacco sulla seconda (il Manchester United): criteri (ma non solo questi) che hanno spinto a premiare Pep Guardiola come Manager of the Season.

Riconoscimento che arriva direttamente dalla lega in cui allena Guardiola dopo che l’associazione dei manager inglesi aveva votato lui come miglior allenatore della stagione appena conclusa.