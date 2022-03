Guerra Ucraina, in arrivo un milione di euro dall’UEFA per aiutare i bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’UEFA, con un gesto di solidarietà, ha stanziato un milione di euro per aiutare i bambini coinvolti nella guerra in Ucraina

Gesto di solidarietà da parte dell’UEFA, che tramite la fondazione UEFA Foundation for Children ha stanziato 1 milione di euro per aiutare i bambini in Ucraina e quelli rifugiati in paesi vicini.

LA NOTA – «I membri del consiglio di amministrazione della UEFA Foundation for Children e il suo presidente, Aleksander Čeferin, hanno assegnato oggi il Premio UEFA Foundation Award 2022 di 1 milione di euro per aiutare i bambini in Ucraina e i bambini rifugiati nei paesi vicini. Questi fondi finanzieranno iniziative di associazioni e enti di beneficenza membri della UEFA incentrati sui diritti dei bambini e sul loro benessere, con le esigenze esatte attualmente in fase di valutazione in stretta collaborazione con le associazioni affiliate e i partner locali. – si legge nella nota ufficiale – La UEFA Foundation for Children ha inoltre deciso di stanziare un fondo di aiuti di emergenza immediati di € 100.000 per assistere i bambini e i rifugiati ucraini. Il fondo per gli aiuti di emergenza sarà fornito alla Federcalcio moldava, che sta già lavorando con le organizzazioni umanitarie locali per assistere i bambini rifugiati ucraini che arrivano nel paese. Parte di queste disposizioni sarà utilizzata anche per fornire medicinali e forniture agli ospedali pediatrici in Ucraina».