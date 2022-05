Guida sarà l’arbitro di Monza-Pisa, finale d’andata playoff Serie B: ecco l’inter squadra arbitrale

Marco Guida è stato scelto per dirigere la finale d’andata dei playoff di Serie B 2021/22 tra Monza e Pisa, in programma in casa dei brianzoli il prossimo 26 maggio alle 20.30.

Il fischietto della sezione di Torre Annunziata è stato designato con Peretti e Tolfo come assistenti, mentre al Var ci sarà Irrati con Giallatini Avar. Il quarto uomo invece sarà Prontera.