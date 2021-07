Guidolin: «Spalletti farà grandi cose al Napoli. Mourinho ha tanta voglia»

Francesco Guidolin ha parlato degli arrivi sulle panchine di Napoli e Roma di Spalletti e Mourinho

Francesco Guidolin, allenatore che negli ultimi anni ha ricoperto anche il ruolo di commentatore in tv, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli arrivi di Spalletti e Mourinho al Napoli e alla Roma.

SPALLETTI – «Spalletti trova una squadra che a me piace tantissimo. Il Napoli di Gattuso era una delle formazioni che più mi ha convinto l’anno scorso quando riusciva a esprimere le sue potenzialità. Velocità, ripartenze, contrattacchi fulminanti: la Roma di Spalletti era così e quindi penso che Luciano possa fare grandi cose portando anche la sua competenza e preparazione. E sono sicuro che ripartirà sfruttando l’ottima base preparata da Gattuso. A proposito di Rino, non mi permetto di giudicare la sua vicenda, ma penso che rimarrà poco tempo senza squadra: sta dimostrando anno dopo anno di essere molto bravo

MOURINHO-SARRI – «Interessante sotto ogni punto di vista. Sono contento del ritorno in Italia di Josè, mi piacerà commentare le sue partite. Si vede che ha voglia di far bene. Sarri ripartirà dalle sue idee, dalla ricerca della vittoria attraverso il bel gioco. Non so se alla Juve abbia dovuto scendere a patti con lo spogliatoio tradendo un po’ le sue idee, ma anche in bianconero a sprazzi ha fatto vedere buone cose. E ha vinto lo scudetto: non dimentichiamolo».