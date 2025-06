Gyokeres vuole solo la Premier League: pronto a fare questo sacrifico per il trasferimento

Victor Gyokeres vuole la Premier League: Arsenal defilato, ma la volontà di giocare in Inghilterra è chiara

Viktor Gyökeres cambia idea sul futuro e spinge per un trasferimento in Premier League. L’attaccante svedese, reduce da una stagione da protagonista con lo Sporting CP, sembra deciso a forzare la mano per approdare in Inghilterra, con Manchester United e Arsenal come principali destinazioni.

Secondo quanto riportato dal Mirror, Gyökeres avrebbe inizialmente preferito l’Arsenal, attratto dalla possibilità di giocare la Champions League. Tuttavia, il forte interesse dei Gunners per Benjamin Šeško del Lipsia ha cambiato le carte in tavola. Ora è il Manchester United a poter approfittare della situazione e a piazzarsi in pole per il suo acquisto.

Il giocatore sarebbe deluso dalla dirigenza dello Sporting, che – secondo lui – avrebbe promesso di lasciarlo partire in caso di offerte superiori ai 59 milioni di sterline. Una promessa che non sarebbe stata mantenuta, con il club portoghese deciso a fare muro. La tensione sarebbe tale da mettere a rischio anche la sua partecipazione al ritiro precampionato.

Gyökeres avrebbe aperto anche a un trasferimento in altri top club europei, ma le offerte non sono arrivate. Il Real Madrid non vuole investire quella cifra per un attaccante di riserva, il Bayern Monaco è già coperto con Kane, e il PSG gioca spesso senza un vero centravanti, mentre la pista Juve sembra ormai declinata, con i bianconeri più interessati a David.

Con opzioni di alto livello che si riducono, il classe ’98 potrebbe accettare un club fuori dalla Champions, pur di approdare in Premier. I Red Devils, che cercano un attaccante fisico e affidabile, potrebbero rappresentare l’occasione giusta, soprattutto se dovessero cedere uno tra Højlund (che piace all’Inter o Martial. Gyökeres è pronto, ora tocca ai club trovare la chiave giusta per convincere lo Sporting.