Gyokeres Sporting, rapporti sempre più tesi: lo svedese vuole lasciare il Portogallo

Victor Gyokeres continua il braccio di ferro con lo Sporting: vuole che la società rispetto l’accordo dello scorso anno

Tra i nomi più caldi di questo calciomercato estivo, che prenderà ufficialmente il via il 1 luglio, spicca senza dubbio quello di Viktor Gyokeres. Il centravanti svedese, reduce da una stagione semplicemente mostruosa con lo Sporting – 54 gol in 52 presenze tra campionato e coppe – è pronto al grande salto in una big europea. Il suo futuro, però, è tutt’altro che definito e rischia di trasformarsi in un vero intrigo internazionale.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Gyokeres sarebbe deluso dalla condotta della società portoghese, colpevole – a suo dire – di non aver rispettato un gentlemen agreement stipulato un anno fa. Allora, l’attaccante aveva accettato di rimanere un’ulteriore stagione a Lisbona, a patto che nell’estate 2025 non gli venissero messi paletti in caso di offerta importante. Ma ora, con diverse pretendenti alla porta, lo Sporting sembra intenzionato a fare muro o quantomeno a monetizzare al massimo.

Il giocatore, dal canto suo, ha già informato il club della volontà di cambiare squadra per affrontare una nuova sfida. E su di lui si è scatenata una corsa agguerrita. In Premier League, l’Arsenal era considerato il principale candidato all’ingaggio, ma i Gunners sembrano momentaneamente concentrati su altri obiettivi. Così è salito prepotentemente il Manchester United, che potrebbe avere un vantaggio strategico: il tecnico Amorim, lo stesso che ha lanciato Gyokeres allo Sporting e con cui l’attaccante ha un ottimo rapporto.

Sul fondo restano anche le italiane, più staccate. La Juventus potrebbe inserirsi solo in caso di partenza di Vlahovic, mentre il Milan osserva da lontano, consapevole che la clausola rescissoria dello svedese – superiore ai 90 milioni – rende l’operazione molto complessa.