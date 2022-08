Haaland: «In Premier League pochi numeri 9»

Le parole di Erling Haaland sul suo trasferimento in Premier League: «Io ho sempre voluto fare l’attaccante. Amo la mia posizione»

Erling Haaland ha rilasciato una intervista alla prestigiosa rivista britannica Four Four Two. Di seguito le sue dichiarazioni.

FUTURO – «Non so cosa accadrà, ma è importante l’apprendimento, lo sviluppo. Non devi mai smettere di cercare di migliorare. Guardate Karim Benzema: adesso ha 34 anni e all’improvviso è diventato un giocatore più forte. È pazzesco, voglio essere così».

NUMERI 9 IN PREMIER – «Il City ora ha un vero numero 9? Ho guardato la Premier League prima di arrivarci e penso che negli ultimi anni ci siano stati pochi veri numeri 9. Ecco perché è il momento giusto. Io ho sempre voluto fare l’attaccante. Amo la mia posizione».