Haaland, l’AD del Dortmund è rassegnato: «Troveremo un altro talento»

Haaland, le parole dell’amministratore delegato del Borussia Dortmund sono chiare: «Troveremo un altro talento da valorizzare»

A Dortmund si pensa già al successore di Erling Haaland. O almeno così fanno pensare le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke rilasciate a Sport Bild. L’attaccante norvegese è accostato a mezza Europa, Manchester City e Barcellona in primis.

LE PAROLE – «Nessuno si è fatto vivo è il giocatore non ci ha detto nulla. So solo che non saremo in grado di competere con un’eventuale offerta del Manchester City. Ma non c’è problema: abbiamo perso prima Lewandowski, poi Aubameyang. Se Haaland partirà, troveremo un nuovo talento da valorizzare».