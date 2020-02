Haaland: «Messi o Ronaldo? Non posso rispondere»

L’attaccante del Borussia Dortmund Haaland non ha voluto sbilanciarsi sul dualismo tra Messi e Ronaldo: «Sono entrambi fantastici»

Erling Haaland è l’uomo del momento dopo la doppietta che ha permesso al Borussia Dortmund di battere il Paris Saint-Germain in Champions League: «È stato un bel mese, sono arrivato in un grande club con giocatori importanti. È bello giocare con loro. Non potevo immaginare di iniziare così ma mi lascia affamato per fare di più».

Messi o Cristiano Ronaldo? La scelta è difficile: «Non posso rispondere. Mi piacciono entrambi, sono entrambi fantastici», ha detto in maniera diplomatica l’attaccante ai microfoni di 4-3-3.