Hakimi: «Futuro? Non ho parlato con il Real Madrid»

Hakimi, terzino del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund da due stagioni, ha parlato del suo futuro

Achraf Hakimi, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dortmund, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Cadena Ser: «Il mio procuratore ha in mano il mio contratto, non saprei dire ancora quanto mi sia rimasto. Sono molto orgoglioso di quanto sto facendo, a giugno ci sarà da prendere una decisione e sarà un grande passo per la mia carriera. Per il momento non ho avuto nessun contatto con la dirigenza del Real Madrid per quanto riguarda il prossimo anno, ma credo che presto intavoleremo qualche conversazione».

«Ci alleniamo a gruppi di quattro o sei persone, senza incrociare i percorsi tra di noi. Qua a Dortmund le cose sembrano più tranquille rispetto a Madrid, è tutto controllato e ti lasciano uscire per andare a fare la spesa, per allenarti. In strada ci sono persone. Si parla di ricominciare con il campionato il 9 maggio, ma dobbiamo prestare attenzione e giorno dopo giorno capiremo se sarà possibile».