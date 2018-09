Hallfredsson su Ronaldo: «È un bene per la Serie A, ma non farà 50 gol»

Il giocatore islandese parla dell’arrivo di Cristiano Ronaldo: «Non vediamo l’ora di affrontarlo, speriamo abbia una giornata no»

Un pessimo inizio quello del Frosinone nel campionato di Serie A. Ad oggi un solo punto per i ciociari, con zero gol fatti e ben dieci subiti. Come se non bastasse, domenica arriva al Benito Stirpe la Juventus di Cristiano Ronaldo. Hallfredsson, centrocampista dei gialloblu, avverte però la stella portoghese in una lunga intervista. «Qui è difficile segnare, è quasi impossibile che Ronaldo riesca a segnare 50 gol come faceva in Spagna. Il gioco qui è nettamente difensivo. Comunque penso che ora più persone guarderanno la Serie A e vedranno quanto è forte il nostro campionato. La Serie A è più preziosa con lui. Penso che per molti anni il campionato italiano sia stato sottovalutato. Credo che il suo arrivo sia stato positivo, penso al tutto esaurito per la Juventus. Ci saranno così tante persone e sarà sempre affollato fuori dallo stadio. Dà molto a una città in termini economici. È forse uno dei migliori giocatori di tutti i tempi e non vediamo l’ora di affrontarlo. Io l’ho incontrato agli Europei in Francia. Non ci sono tattiche per fermarlo, speriamo solo che abbia una giornata storta, ma solitamente ha pochi giorni ‘no’. Faremo del nostro meglio».