Hamsik, l’agente: «Napoli non influenzato da Inter-Juve»

L’agente di Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato della sconfitta azzurra con la Fiorentina

Martin Petras, procuratore del capitano del Napoli Marek Hamsik, ha parlato del match con la Fiorentina, escludendo che la sconfitta sia legata in un qualche modo alla vittoria della Juventus a Milano con l’Inter. Secondo l’agente, infatti, i calciatori azzurri non si sarebbero fatti condizionare dal match di San Siro. Di seguito le sue parole a Radio Crc:

«Marek mi ha detto che la partita tra Inter e Juventus non ha in alcun modo influenzato i calciatori del Napoli a Firenze. Ciò che più ha pesato è stato il rosso a Kalidou Koulibaly. Affrontare una partita così importante in dieci uomini è stato decisivo per la sconfitta».