Hamsik conferma: «C’è la possibilità di giocare in Cina»

A margine di un evento benefico in Slovacchia, Marek Hamsik ha confermato la possibilità di lasciare il Napoli e trasferirsi in Cina

Il futuro di Marek Hamsik dovrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista slovacco, infatti, dopo un’intera carriera dedicata ai colori azzurri, avrebbe deciso di salutare e trasferirsi in Cina. A confermare la possibilità dell’addio è stato lo stesso calciatore, che ha rilasciato delle dichiarazioni a margine di un evento benefico in Slovacchia.

Queste le sue parole: «Sono ancora un giocatore del Napoli, ma c’è l’opportunità di andare in Cina. Non è cambiato nulla per il momento, ho parlato al presidente di questa possibilità di trasferimento, ma ora come ora non ci sono novità». Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe finito nel mirino del Tianjin Quanjian e dello Shandong Luneng.