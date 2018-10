Hamsik dimentica Juve-Napoli: «Loro non sono invincibili, campionato lungo»

Le parole di Hamsik dal ritiro della Nazionale slovacca con la quale commenta l’inizio di stagione del Napoli dopo Juventus e Liverpool

Marek Hamsik, dal ritiro della Nazionale slovacca, parla del campionato di Serie A e lancia la sfida alla Juventus nonostante i sei punti di ritardo in classifica: «Il campionato italiano è tra i migliori, non c’è solamente la Juventus ma tante altre squadre forti come la Roma e le due milanesi. E’ un torneo equilibrato, anche se la Juve si è nuovamente rafforzata. Non sono però invincibili, si può lottare e speriamo di raggiungerli visto che mancano tante partite da qui alla fine. Ruolo di regista con Ancelotti? Giocare più dietro è una novità per me, da una vita sono abituato a segnare ma sono un calciatore a cui piace tenere la palla, dunque non vedo dove sia il problema» spiega il capitano del Napoli.

La sconfitta nello scontro diretto con la Juventus non ha scalfito l’ottimo inizio di stagione del Napoli, che in Champions League ha trovato un’ottima vittoria contro il Liverpool al San Paolo. Conclude Hamsik: «Loro sono forti sopratutto in attacco, è stata una grande prestazione contro i Reds, non gli abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta. Purtroppo i due punti persi in casa della Stella Rossa a Belgrado potrebbero pesare alla fine nel discorso qualificazione. Adesso affronteremo il Paris Saint-Germain nella prossima giornata, così come il Liverpool anche i francesi hanno un grande potenziale offensivo. Ma sappiamo cosa dovremo fare in campo e prima avremo altre partite a cui pensare».