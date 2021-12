Handanovic può rinnovare: sarà il vice-Onana?

In casa Inter si continua a ragionare sulla questione portiere: Handanovic potrebbe rinnovare malgrado l’arrivo probabile di Onana

Handanovic rinnova o saluta? La questione è sempre aperta in casa Inter, malgrado la dirigenza si sia mossa ormai da mesi sulle tracce di Onana.

Il portiere nigeriano in scadenza con l’Ajax è infatti reputato il profilo ideale per sostituire a lungo termine lo sloveno, ormai prossimo alle 38 primavere. La lunga militanza nerazzurra, e un rendimento che in questa stagione è stato comunque di prim’ordine, secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe convinto la dirigenza a rinnovare il contratto di Samir. Per continuare ad apprezzarne il ruolo di uomo-spogliatoio e consentire a Onana di integrarsi senza fretta nel nuovo club.