Handanovic: «Importante non subire gol, dovrebbe accadere più spesso»

Le parole di Samir Handanovic al termine di Inter-Cagliari, anticipo della 33esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, al termine del match vinto contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di InterTv. Queste le sue parole: «Solitamente queste sono le partite più complicate, perché ti arriva un solo tiro e subisci un gol. Oggi invece è andata bene, siamo stati bravi a non permettere nulla ai nostri avversari. Nel secondo tempo siamo stati capaci di chiudere subito la pratica, poi per un portiere è importante non subire gol. Dovrebbe accadere più spesso. Devo ammettere però che abbiamo giocato bene anche nel derby, a Torino e a Bergamo, dove soffrono tutti. Quindi questa vittoria non è una ripartenza, ma una continuità. Poi si sa che basta davvero poco per cambiare un risultato».

Il numero 1 nerazzurro ha continuato: «La mia prima gara in A? Si trattava di un Sampdoria-Udinese. De Sanctis si fece male. Non subii gol in quella partita. Se devo scegliere una gara con l’Inter? La sceglierà a fine carriera. Ora concentriamoci sul Verona, ricordando che una squadra come noi deve puntare alla vittoria in casa e fuori».