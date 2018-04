Inter-Cagliari: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Cagliari, 33ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inter che sembra nuovamente aver perso la via della vittoria e che deve in tal senso reagire se vorrà accedere alla prossima edizione della Champions League, Cagliari che battendo l’Udinese si è parzialmente tirato fuori dalla contesa per la salvezza, i sardi ora possono gestire cinque lunghezze di distanza sul terzultimo posto occupato dal Crotone. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Inter–Cagliari.

Inter-Cagliari: diretta live e sintesi

Inter-Cagliari: formazioni ufficiali

Inter-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Spalletti orientato a proporre la difesa a tre con Skriniar, Miranda e D’Ambrosio, nel caso i laterali saranno Cancelo e Santon, spazio a Brozovic in mediana con Gagliardini. Lopez risponde con il suo solito 3-5-2: Faragò e Miangue agiranno sulle corsie laterali, c’è Sau con Pavoletti nel tandem offensivo.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Cancelo, Gagliardini, Brozovic, Santon; Candreva, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Cossu, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia del match: «Non possiamo più gestire niente. Restano sei partite, dobbiamo analizzare la situazione partita dopo partita. Per Inter-Cagliari dobbiamo analizzare la vittoria come unico risultato. Siamo un gruppo di qualità, per certi versi lo abbiamo fatto vedere. Per farla venire fuori bisogna metterci non solo la qualità tecnica, ma anche quella caratteriale, fisica. Tenere per un lungo periodo determinati comportamenti e attenzioni. Rafinha sta bene. Quando passi lunghi periodi senza giocare ti serve tempo per riprendere il ritmo vero. Non deve essere amareggiato per il gol sbagliato, non era un’occasione facile. La squadra ha creato occasioni nelle ultime gare ma bisogna migliorare nella finalizzazione, bene nella preparazione al gol ma poi non lo abbiamo fatto».

Così invece il tecnico del Cagliari Diego Lopez: «Non ci scoraggiavamo quando avevamo due punti sulla terzultima e non dobbiamo festeggiare oggi per averne cinque di distacco. Va bene guardare la classifica ma non bisogna farsi condizionare dal momento, per adesso mancano ancora punti per la salvezza e bisognerà chiudere il discorso con le prestazioni. Non è ancora finita. Per la salvezza servono punti pesanti anche su un campo difficile contro una grande squadra come l’Inter. Voglio un Cagliari determinato, vogliamo fare punti contro l’Inter e conterà la mentalità in campo. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere, sappiamo che è una gara difficile ma bisogna essere ottimisti. Non bisogna pensare alla gara col Bologna in casa, stiamo concentrati e determinati sull’Inter. Se ci difenderemo e basta a San Siro non andremo da nessuna parte».

Inter-Cagliari: i precedenti del match

Sono trentasette i precedenti disputati da Inter e Cagliari in quel di San Siro, vige il segno 1: ventuno le vittorie nerazzurre, nove i pareggi, sette le affermazioni ospiti. Una curiosità: negli ultimi due scontri ha avuto meglio proprio il Cagliari, prima con il risultato di 1-4 e poi con l’1-2 della scorsa stagione.

Inter-Cagliari: l’arbitro del match

Dirige Fabrizio Pasqua, fischietto classe 1982 appartenente alla sezione arbitrale di Tivoli. Nessun precedente stagionale con l’Inter, sono due invece quelli con il Cagliari: sedicesimo turno di campionato, in occasione del pareggio con la Sampdoria (2-2), diciannovesima giornata con la vittoria sarda ottenuta sul campo dell’Atalanta (1-2). Nel complesso del suo campionato ha diretto quattordici gare ed estratto quarantaquattro cartellini gialli, ad una media dunque appena superiore alle tre ammonizioni a partita.

Inter-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Inter-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.