Cagliari Juve, l’incredibile caso di Makoumbou: voti e giudizi differenti dei quotidiani per il centrocampista rossoblù

Avete presente quei casi in cui uno studente, in un consiglio di classe, riceve giudizi opposti dai professori? C’è chi lo vuole promuovere a pieni voti perché il ragazzo scrive bene (per dire). E chi lo vorrebbe rimandare perché di chimica non capisce proprio nulla ed è il caso che ripassi in estate. Anche le pagelle calcistiche non sfuggono alla contraddizione. Solo che pur sempre della stessa materia si tratta e vedere giudizi totalmente opposti fa una certa impressione. É il caso di Makoumbou, centrocampista in forza al Cagliari, che oggi su due quotidiani riceve valutazioni diametralmente opposte.

CORRIERE DELLA SERA – voto 5,5: «Tiene compatta la squadra, anestetizzando il possesso palla bianconero. Macchia il casellario penale abbassando la testa in barriera, sulla punizione di Vlahovic».

CORRIERE DELLO SPORT – voto 7: «Meno fronzoli del solito e tanta praticità. Cerca verticalizzazioni e non perde mai il presidio della sua zona».

Chi ha ragione dei due?