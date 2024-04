Cagliari, in campo in vista del Genoa: il report allenamento

Il Cagliari si prepara in occasione della 34esima giornata di Serie A contro il Genoa di Alberto Gilardino in terra ligure

Il Cagliari è al lavoro per preparare presso le strutture del CRAI Sport Center la delicata trasferta del Luigi Ferraris contro il Genoa di Alberto Gilardino. All’andata i gol di Viola e Zappa resero vano il momentaneo pareggio di Gudmundsson, regalando tre punti d’oro ai sardi.

REPORT ALLENAMENTO «Nuova tappa di avvicinamento alla gara di Genova (i biglietti per il Settore Ospiti), i rossoblù si sono allenati questa mattina al CRAI Sport Center di Assemini. Dopo gli esercizi di attivazione, la squadra ha svolto dei circuiti dedicati alla tecnica, a seguire spazio alla tattica. Ultima parte della seduta in palestra, con il gruppo impegnato in un circuito di forza».