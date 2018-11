Hazard sulla sua candidatura al Pallone d’Oro: «Non lo merito. Fosse per me lo darei a Mbappè»

Eden Hazard ha lasciato alcune dichiarazioni in merito la candidatura alla vittoria del Pallone d’Oro e spiega che nonostante l’ottima annata a livello calcistico non crede di meritare il premio individuale più ambito. Il belga, infatti, sta vivendo un ottimo 2018: la vittoria in FA Cup con il Chelsea, le ottime prestazioni in Russia che lo decretano uno dei migliori giocatori del Mondiale e l’incredibile inizio di stagione in Premier League. Tuttavia Hazard resta convinto che il riconoscimento non vada a lui anzi afferma che ha meritarlo sarebbe Mbappè.