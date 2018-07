Hazard per il dopo Ronaldo: Real pronto ad offrire 170 milioni

Il Real Madrid vuole Hazard per sostituire Cristiano Ronaldo: pronta l’offerta da 170 milioni di euro per provare a strapparlo al Chelsea

Ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid è alla ricerca di un calciatore che possa sostituire al meglio il cinque volte Pallone d’Oro. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, le merengues sarebbero pronti a fare pazzie per portare in Liga Eden Hazard, esterno offensivo belga di proprietà del Chelsea. Nei prossimi giorni, infatti, i Blancos potrebbero avanzare un’offerta monstre ai blues da 170 milioni di euro. Nonostante la cifra, però, gli inglesi non potrebbero giocare al rialzando e chiedere almeno 200 milioni.