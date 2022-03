Hector Herrera è pronto ad una nuova avventura: giocherà in MLS

Hector Herrera è pronto ad una nuova avventura: giocherà in MLS. Come riporta Fabrizio Romano, il calciatore messicano lascerà l’Atletico Madrid per andare alla Houston Dynamo.

Il calciatore firmerà un contratto fino al 2025 nelle prossime ore o giorni.