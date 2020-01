L’attaccante dell’Hellas Verona Borini si è presentato ai nuovi tifosi: «Qui per il progetto tecnico»

Fabio Borini si è presentato ai nuovi tifosi dell’Hellas Verona: «Sensazioni positive. Sentivo che c’era il giusto entusiasmo intorno al mio nome e nel progetto tecnico. Sono contento di essere qui».

«Al Milan non giocavo tanto e ho deciso di venire qui per rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore oltre a essere competitivo. Le proposte c’erano e alcune erano allettanti, ma avevo bisogno di un allenatore e una squadra che potessero permettermi di essere subito incisivo», ha concluso l’ex attaccante del Milan.