Hellas Verona, Danzi: «La caviglia va meglio. Serie A un’emozione»

Il centrocampista dell’Hellas Verona Danzi ha parlato dell’infortunio e delle emozioni vissute nel corso della stagione in Serie A

Andrea Danzi ha parlato ai microfoni di Hellas Verona Channel: «La caviglia va meglio. Sto recuperando bene, sto facendo degli esercizi a casa. È stato più difficile le prime tre settimane, quando avevo la doccia gessata e non potevo muovermi molto. Quel periodo è stato un po’ complicato mentalmente, poi quando l’ho tolta è andata sempre meglio, anche perché muovevo di più la caviglia e riuscivo a fare più cose».

«Prima vera stagione in Serie A? Trovare squadre e giocatori forti, conosciuti in tutto il mondo, anche perché quest’anno il campionato era più competitivo. Tante emozioni, anche per avere la possibilità di allenarmi con gente come Veloso o Pazzini», ha concluso il centrocampista dell’Hellas Verona.