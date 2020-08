L’Hellas Verona ha raggiunto un accordo con il Nastic de Tarragona per Marc Barragan: l’attaccante classe 2004 giovedì sarà in Italia

L’Hellas Verona ha definito l’operazione con il Nastic de Tarragona per Marc Barragan, attaccante classe 2004 di enorme prospettiva.

Come riportato da Sky Sport, il calciatore ha già lasciato il club spagnolo e giovedì sarà in Italia per sostenere le visite mediche.