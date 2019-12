Verona, Henderson: «Campagna Serie A contro il razzismo inappropiata»

Il centrocampista del Verona, Liam Henderson, ha parlato del problema del razzismo in Italia: ecco le sue parole

HENDERSON – «Il caso Balotelli durante Hellas-Brescia? Era la prima volta che vivevo qualcosa del genere, mi era capitato di vederlo solo in tv con Romelu Lukaku e Raheem Sterling. Ero in panchina e non ho sentito niente, ma ovviamente, vedendo la sua reazione, Balotelli avrà sentito qualcosa. Penso che tutti stiano facendo molto qui, i club si stanno unendo. La campagna antirazzista della Serie A? Stupida e inappropriata».