Lutto Hellas Verona: addio al dottor Giorgio Biscardo, medico sociale dello scudetto 1985

Scomparso Giorgio Biscardo, medico sociale dell’Hellas Verona campione d’Italia con Osvaldo Bagnoli

L’Hellas Verona piange la scomparsa del dottor Giorgio Biscardo, storico medico sociale del club gialloblù. Figura di riferimento per la società scaligera, Biscardo fu parte integrante dello staff che, sotto la guida di Osvaldo Bagnoli – l’allenatore milanese capace di trasformare una provinciale in una squadra da leggenda – conquistò il clamoroso scudetto della stagione 1984/1985, unico titolo nazionale nella storia del Verona.

Una carriera legata al trionfo gialloblù

Il nome di Giorgio Biscardo resterà per sempre legato a quella straordinaria impresa sportiva. In un campionato dominato da grandi campioni come Diego Armando Maradona al Napoli e Michel Platini alla Juventus, l’Hellas Verona seppe imporsi grazie a un gruppo compatto e a un gioco organizzato. Tra i protagonisti di quella stagione irripetibile spiccarono calciatori come Preben Elkjær Larsen, attaccante danese noto per la sua potenza e generosità, e Hans-Peter Briegel, centrocampista tedesco dalla straordinaria forza fisica.

All’interno di quel contesto, Biscardo svolse un ruolo fondamentale garantendo assistenza medica e supporto costante alla squadra, contribuendo al successo di un gruppo che ancora oggi rappresenta un simbolo di orgoglio per la città di Verona.

Il riconoscimento della città

Lo scorso maggio, in occasione del quarantesimo anniversario dello scudetto, il Comune di Verona aveva conferito a Giorgio Biscardo la cittadinanza benemerita, un riconoscimento che sottolineava non solo il suo contributo sportivo ma anche il legame profondo con la comunità.

Il cordoglio del club

In una nota ufficiale, l’Hellas Verona ha espresso il proprio dolore: “Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi e tutto il Club esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giorgio Biscardo, figura storica del Club gialloblù e Medico Sociale della squadra Campione d’Italia nella stagione 1984/85”.

La scomparsa di Biscardo rappresenta una perdita significativa per l’intero ambiente gialloblù e per tutti coloro che hanno vissuto e ricordano l’epopea dello scudetto. La sua memoria resterà indissolubilmente legata a una delle pagine più belle della storia del calcio italiano.