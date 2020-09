Hellas Verona, Paro: «Punto bellissimo. Mercato? Juric parla con il club»

Matteo Paro ha parlato al termine del match pareggiato contro la Roma: le dichiarazioni del vice allenatore dell’Hellas Verona

Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro la Roma.

PAREGGIO – «Punto bellissimo e importantissimo, i ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile. Nella ripresa abbiamo conquistato campo ed abbiamo messo in difficoltà la Roma. Una prestazione ottima che ci permette di lavorare e preparare al meglio la prossima partita».

PRESTAZIONE – «In questo momento della stagione i cambi sono fondamentali. Nella prima mezz’ora la Roma ci ha messo in difficoltà, i giallorossi sono davvero forti. Aumentando la pressione abbiamo fatto giocare peggio la Roma ed abbiamo preso un po’ di campo».

ZACCAGNI – «Ha avuto un problema e si è allenato poco con la squadra, abbiamo deciso di mettere in campo chi stava meglio dal punto di vista fisico».

CALCIOMERCATO – «La società si è confrontata con mister Juric, per affrontare un’altra stagione competitiva come quella dell’anno scorso abbiamo bisogno di giocatori. La società lo sa e sta lavorando per questo. Ovviamente noi lavoriamo con i giocatori che abbiamo a disposizione e stasera i nostri giocatori hanno dimostrato di poter competere contro grandi giocatori».