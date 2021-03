Henry dice addio ai social: «Tornerò quando saranno sicuri»

Thierry Henry ha puntato fortemente il dito contro i social

Thierry Henry, leggenda del calcio francese, ai microfoni di The Good Morning Britain ha annunciato di aver abbandonato i social spiegandone i motivi.

«Il web non è un posto sicuro in questo momento. Sto parlando di bullismo, molestie, e le persone si uccidono a causa di tutto questo. È difficile sradicare tutto questo dalle persone. I social sono un ottimo strumento, ma le persone li usano come se fossero un’arma. Perché non allora richiedere un documento d’identità per utilizzarlo? So che le persone diranno che c’è la ‘libertà di parola’, ma le parole possono essere usate in modi diversi: se vai al cinema non puoi gridare quello che vuoi, in un aeroporto non puoi gridare quello che vuoi, oltrepassi un limite. Ci sono dei sistemi che eliminano i contenuti quando magari infrangono leggi di copyright e allora perché non fare qualcosa di simile. Tornerò quando il mondo social sarà più sicuro».