Henry propone: «Al Var serve una telecamera dall’alto, vi spiego»

Le parole di Thierry Henry, ex calciatore francese, sull’utilizzo del Var nel calcio inglese. Tutti i dettagli

Thierry Henry ha parlato a Prime Video dell’utilizzo del Var in Premier League.

PAROLE – «Se vuoi aiutare gli arbitri a trovare l’angolo giusto, se vuoi sapere che la palla è fuori, devi stare sopra la palla. Questo è l’unico modo per sapere se la palla è fuori oppure no. È il 2023, quasi il 2024 e non abbiamo ancora una fotocamera in alto, troppo spesso non sai se la palla è fuori o no».