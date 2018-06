Hernandez via dall’Hull City: due club di A ci pensano

Abel Hernandez torna in Italia? L’attaccante uruguaiano è svincolato e piace a due club della nostra Serie A

Abel Hernandez potrebbe tornare in Italia. L’attaccante uruguaiano non ha rinnovato il proprio contratto con l’Hull City, squadra in cui ha giocato nelle ultime quattro stagioni, e risulta al momento svincolato. Su di lui, stando a quanto riferito dal Daily Mirror, c’è l’interesse di due club di Serie A: Fiorentina e Torino.

Le italiane, però, dovranno fare attenzione al Leeds United, che proverà a convincere il giocatore a restare in Premier League. Il 27enne nell’ultima stagione ha collezionato solo 10 presenze, segnando però ben otto reti.