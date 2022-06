Herta Berlino, il nuovo presidente è un ex ultras

Kay Bernstein è il nuovo presidente dell’Herta Berlino. Il 41enne ha ottenuto il 50% dei voti necessari ed è un ex ultras

L’Hertha Berlino ha annunciato che Kay Bernstein è il nuovo presidente del club tedesco. Il 41enne ha vinto le elezioni ottenendo ben 1.670 voti sui 3.016 totali. Grande gioia da parte della tifoseria per la nuova nomina, soprattutto considerato che Bernstein è un ex ultras dell’Hertha. Di seguito le sue parole come nuovo presidente del club.

«Adesso possiamo guarire dall’interno questo club, che è in terapia intensiva».