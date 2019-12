HIGHLIGHTS Bologna Milan: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Bologna Milan

13′ Gol del Milan – Rigore per il Milan: errore di Tomiyasu vicino all’area di rigore, Piatek ne approfitta, entra in area e viene steso da Bani. Dal dischetto lo stesso Piatek spiazza Skorupski e porta in vantaggio i rossoneri.

32′ Raddoppio di Theo Hernandez – Invenzione di Suso per il terzino ex Real che controlla e batte Skorupski con il destro. E’ Skov Olsen a tenere in gioco il numero 19 milanista.

46′ Magia di Bonaventura – Mancino a giro del numero 5 dopo un rinvio difettoso di Tomiyasu e palla imparabile all’angolino. Grande partenza rossonera.