HIGHLIGHTS Cagliari Parma: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Parma, valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20.

2′ Tiro di Kucka – Parla regalata dal Cagliari al centrocampista del Parma che non ci pensa due volte e calcia. Il suo destro si spegne di poco a lato.

14′ Tiro di Cigarini – Buona azione del Cagliari con Joao Pedro che mette un pallone a rimorchio dalla destra. Accorre il centrocampista che col destro non inquadra la porta.

19′ Gol di Joao Pedro – Cross dalla destra di Simeone, il brasiliano anticipa col suo movimento Iacoponi e di prima batte Colombi.

25′ Tiro di Simeone – Altra fiammata del Cagliari con Nainggolan, che serve nei pressi dell’area l’argentino. L’attaccante si libera dell’avversario e conclude: tentativo respinto centralmente da Colombi.

31′ Palo di Kucka – Il Parma ruba palla a centrocampo, Brugman serve in profondità il ceco che fa partire un sinistro che si spegne sul legno.

36′ Traversa di Simeone – Iacoponi perde palla sulla trequarti, ne approfitta l’argentino che arriva a calciare. La sua conclusione si stampa sulla traversa.

38′ Palo di Faragò – Altro legno per il Cagliari. Sugli sviluppi di calcio d’angolo impatta l’italiano e la sfera colpisce il legno.

39′ Tiro di Nainggolan – Ancora forcing dei padroni di casa. Il belga si infila in area di rigore e defilato calcia col sinistro. Risposta in corner di Colombi.

42′ Gol di Kucka – Pareggio del Parma col suo giocatore più pericoloso. Il centrocampista sfrutta un cross dalla destra di Brugman e con un preciso tocco punisce Cragno.

51′ Tiro di Pellegrini – Il terzino del Cagliari si accentra dalla sua solita corsia di sinistra e, da dentro l’area, lascia partire il destro. Respinge d’istinto Colombi.

52′ Tiro di Cigarini – Botta da fuori del centrocampista: vola ancora Colombi.

53′ Rigore per il Cagliari – Gagliolo contrasta irregolarmente Joao Pedro in area di rigore. Per Irrati nessun dubbio.

53′ Joao Pedro sbaglia il rigore – Destro largo del brasiliano dagli 11 metri.

54′ Gol di Simeone – Cross perfetto di Pellegrini dalla sinistra per l’argentino, che da pochi passi ribadisce in porta.

73′ Parata di Colombi – Tiro cross di Nandez dalla destra, vola il portiere crociato per allontanare il pericolo.

79′ Occasione per Nandez – L’ex Boca ruba palla e si invola verso la porta del Parma. Il destro del centrocampista è respinto con grande rifletto da Colombi.

85′ Tiro di Kurtic – Botta da fuori del centrocampista emiliano, che si spegne di poco alta.

90′ Tiro di Kucka – Affondo finale del Parma che ci prova col centrocampista. Il secco destro è leggermente deviato e termine di poco alto.

94′ Gol di Cornelius – Pareggio allo scadere del centravanti del Parma, grazie a un colpo di testa. Errore di Klavan in copertura.