HIGHLIGHTS Cagliari Roma: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Roma, valido per la 26ª giornata di Serie A 2019/20.

88′ Gol di Joao Pedro – Pau Lopez para il rigore al giocatore del Cagliari, ma sulla respinta il brasiliano è pronto a ribadire in rete.

81′ Gol di Kolarov – Nuovamente due gol di vantaggio per la Roma grazie al serbo. Punizione tagliata dalla sinistra su cui non interviene nessuno: Olsen è beffato.

75′ Gol di Pereiro – Preciso sinistro del giocatore del Cagliari dal limite dell’area che non lascia scampo a Pau Lopez e accorcia le distanze.

64′ Gol di Kluivert – Lancio di Kolarov, sponda di Kluivert che si invola verso l’area di rigore e, a tu per tu con Olsen, chiude col destro sul primo palo e non perdona.

63′ Tiro di Nainggolan – Botta tremenda del Ninja dal limite dell’area, sicuro Pau Lopez in presa.

51′ Traversa di Kluivert – Altro contropiede giallorosso che si conclude col tiro dell’olandese che, a Olsen spiazzato, si stampa sulla traversa.

42′ Doppietta di Kalinic – Azione perfetta dei giallorossi in verticale, con Mkhitaryan che si inserisce in area e serve un pallone perfetto al croato che da un passo non sbaglia.

29′ Gol di Kalinic – Colpo di testa da due passi dell’attaccante della Roma che sfrutta un goffo errore di Luca Pellegrini per il pareggio.

28′ Gol di Joao Pedro – Gesto tecnico splendido del brasiliano che con un preciso tocco dal limite dell’area beffa Pau Lopez.

26′ Tiro di Pellegrini – Botta secca di sinistro dal vertice dell’area ma Pau Lopez respinge prontamente e Bruno Peres conclude il disimpegno.

10′ Tripla occasione per la Roma – Prima Under colpisce la traversa col sinistro, ci prova sulla respinta Mkhitaryan su cui si immola Olsen, sull’ulteriore respinta Kalinic non riesce a ribadire in porta da pochi passi.

7′ Occasione per Kalinic – Passaggio verticale di Under per il croato, che anticipa il tiro da pochi passi. Bravo Olsen che respinge ancora una volta.

4′ Parata di Olsen – Lo svedese si immola su Mkhitaryan, che aveva pericolosamente fatto partire un secco destro dal vertice dell’area di rigore.

3′ Tiro di Kluivert – Contropiede della Roma con Under che serve l’olandese. Quest’ultimo si accentra e calcia col destro: conclusione deviata in angolo.