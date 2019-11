HIGHLIGHTS Fiorentina Lecce: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Fiorentina Lecce

4′ Tiro di Milenkovic – Il difensore si presenta al vertice dell’area e calcia col destro a incrociare. Bravo Gabriel a smanacciare.

11′ Tiro di Lirola – Fiorentina vicinissima al vantaggio grazie al proprio terzino, che con un secco diagonale di destro accarezza il palo.

31′ Tiro di Farias – Si fa vedere il Lecce con una conclusione da lontano del suo attaccante. Nessun problema per il portiere viola, che blocca facilmente.

39′ Colpo di testa di Dalbert – Bel cross dalla destra di Lirola, che coglie il terzino viola. Quest’ultimo non ci pensa un attimo e impatta, sfera che accarezza il palo sinistro di Gabriel.

49′ Gol di La Mantia – Vantaggio del Lecce grazie all’attaccante, che sfrutta di testa un perfetto assist di Shakov.

51′ Colpo di testa di Vlahovic – Risponde subito la Fiorentina, in questo caso è bravissimo Gabriel ad evitare il pari.

55′ Colpo di testa di Milenkovic – Il difensore vicinissimo al pareggio: l’incornata da calcio d’angolo esce di un soffio.

71′ Tiro di Vlahovic – Prosegue il pressing della Fiorentina, alla ricerca del pari. L’attaccante ci prova col sinistro dall’altezza del dischetto di rigore, piuttosto indisturbato. Spara alto da posizione favorevole.

89′ Occasione per Babacar – L’attaccante del Lecce a tu per tu con Dragowski spara in bocca al portiere viola, divorandosi il raddoppio.