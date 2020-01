HIGHLIGHTS Fiorentina Spal: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Fiorentina Spal

6′ Gol annullato a Boateng – L’attaccante della Fiorentina realizza da pochi passi ribattendo in porta un tiro di Chiesa. L’arbitro Doveri annulla immediatamente per fuorigioco, confermato dopo un consulto con il Var.

32′ Tiro di Castrovilli – Conclusione da pochi passi per il giocatore viola, su cui si supera Berisha intervenendo di istinto con i piedi.

36′ Cross di Igor – Doppio passo e pallone pericolosissimo messo in mezzo dal brasiliano della Spal. Petagna non si fionda in tempo sulla sfera per depositarla in rete.

43′ Occasione per Felipe – Grande opportunità per il difensore della Spal che impatta di testa un cross dalla trequarti e per poco non trova il vantaggio.

47′ Palo di Murgia – Punizione da lontanissimo per il giocatore della Spal che per un soffio non beffa Dragowski: solo il palo salva il polacco.

50′ Occasione per Chiesa – Palla perfetta di Vlahovic per il numero 25, che da pochi passi, sbilanciato, non riesce a trafiggere Berisha.

76′ Tiro di Valoti – L’occasione più ghiotta della Spal è sui piedi del centrocampista. A tu per tu con Dragowski prova un tocco sotto che viene appena sfiorato dal portiere, quel tanto che basta per non far segnare i ferraresi.

82′ Gol di Pezzella – Sugli sviluppi di un angolo la Fiorentina trova il vantaggio col proprio capitano, che riesce a staccare perfettamente sovrastando Cionek.