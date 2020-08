Gol e azioni salienti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Genoa Verona

Gol e azioni salienti del match tra Genoa e Verona, valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20.

44′ GOL DEL GENOA! GOL DI ROMERO! Incornata vincente dell’argentino su corner dalla destra.

25′ GOL DEL GENOA! Ha segnato Sanabria! Cioccolatino di Pandev per la punta che a tu per tu con Radunovic non delude!

Raddoppio di #Sanabria su assist di Kung Fu #Pandev! Genoa 2 Verona 0. Finita anche la lotta retrocessione! #GenoaHellasVerona pic.twitter.com/C0vx3KP3Oq — Nicola Neroazzurro (@Interamala13) August 2, 2020

13′ GOL DEL GENOA! Ha segnato Sanabria! Super palla di Lerager per il paraguaiano che si coordina e batte Radunovic!